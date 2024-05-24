alstria office REIT-AG股票詳情

alstria office REIT-AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AOX.FRK。於24-05-2024的股價是3.41 EUR。與前一收盤價3.46 EUR相比，升幅/跌幅為-0.05 EUR，即-1.4451%。



AOX.FRK的股價在開市時是3.41 EUR，在交易時段期間的最高點是3.41 EUR，最低點是3.41 EUR。已調整的收盤價是3.41 EUR，收盤價是3.41 EUR。今天的股票交易量是264，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。