ANIMALCARE GROUP PLC股票詳情

ANIMALCARE GROUP PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ANCR.LON。於24-05-2024的股價是2.44 GBP。與前一收盤價2.44 GBP相比，升幅/跌幅為0 GBP，即0.0000%。



ANCR.LON的股價在開市時是2.44 GBP，在交易時段期間的最高點是2.50 GBP，最低點是2.38 GBP。已調整的收盤價是2.44 GBP，收盤價是2.44 GBP。今天的股票交易量是55622，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。