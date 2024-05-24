ALTRI SGPS股票詳情

ALTRI SGPS是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALTR.LIS。於24-05-2024的股價是5.28 EUR。與前一收盤價5.40 EUR相比，升幅/跌幅為-0.12 EUR，即-2.2222%。



ALTR.LIS的股價在開市時是5.26 EUR，在交易時段期間的最高點是5.53 EUR，最低點是5.22 EUR。已調整的收盤價是5.28 EUR，收盤價是5.28 EUR。今天的股票交易量是1141954，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.2500。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。