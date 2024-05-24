ALSTOM股票詳情

ALSTOM是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALO.PAR。於24-05-2024的股價是18.70 EUR。與前一收盤價18.22 EUR相比，升幅/跌幅為0.48 EUR，即2.6070%。



ALO.PAR的股價在開市時是18.10 EUR，在交易時段期間的最高點是18.70 EUR，最低點是18.09 EUR。已調整的收盤價是18.70 EUR，收盤價是18.70 EUR。今天的股票交易量是1548180，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。