ALFEN股票詳情

ALFEN是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALFEN.AMS。於24-05-2024的股價是35.72 EUR。與前一收盤價35.83 EUR相比，升幅/跌幅為-0.11 EUR，即-0.3070%。



ALFEN.AMS的股價在開市時是35.80 EUR，在交易時段期間的最高點是36.34 EUR，最低點是35.24 EUR。已調整的收盤價是35.72 EUR，收盤價是35.72 EUR。今天的股票交易量是190908，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。