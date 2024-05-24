ADVICENNE股票詳情

ADVICENNE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALDVI.PAR。於24-05-2024的股價是2.30 EUR。與前一收盤價2.28 EUR相比，升幅/跌幅為0.02 EUR，即0.8791%。



ALDVI.PAR的股價在開市時是2.27 EUR，在交易時段期間的最高點是2.31 EUR，最低點是2.10 EUR。已調整的收盤價是2.30 EUR，收盤價是2.30 EUR。今天的股票交易量是68790，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。