BAIKOWSKI股票詳情

BAIKOWSKI是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALBKK.PAR。於24-05-2024的股價是14.20 EUR。與前一收盤價14.10 EUR相比，升幅/跌幅為0.10 EUR，即0.7092%。



ALBKK.PAR的股價在開市時是14.10 EUR，在交易時段期間的最高點是14.20 EUR，最低點是13.70 EUR。已調整的收盤價是14.20 EUR，收盤價是14.20 EUR。今天的股票交易量是333，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。