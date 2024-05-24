A.S.T. GROUPE股票詳情

A.S.T. GROUPE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALAST.PAR。於24-05-2024的股價是0.59 EUR。與前一收盤價0.61 EUR相比，升幅/跌幅為-0.02 EUR，即-3.2787%。



ALAST.PAR的股價在開市時是0.61 EUR，在交易時段期間的最高點是0.61 EUR，最低點是0.56 EUR。已調整的收盤價是0.59 EUR，收盤價是0.59 EUR。今天的股票交易量是13407，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。