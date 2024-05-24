ARKEMA股票詳情

ARKEMA是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AKE.PAR。於24-05-2024的股價是94.15 EUR。與前一收盤價94 EUR相比，升幅/跌幅為0.15 EUR，即0.1596%。



AKE.PAR的股價在開市時是93.10 EUR，在交易時段期間的最高點是94.65 EUR，最低點是92.75 EUR。已調整的收盤價是94.15 EUR，收盤價是94.15 EUR。今天的股票交易量是64554，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是3.5000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。