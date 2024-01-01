ADO Properties SA股票詳情

ADO Properties SA是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ADL.FRK。於24-10-2023的股價是8.72 EUR。與前一收盤價8.72 EUR相比，升幅/跌幅為0 EUR，即0.0000%。



ADL.FRK的股價在開市時是8.72 EUR，在交易時段期間的最高點是8.72 EUR，最低點是8.72 EUR。已調整的收盤價是8.72 EUR，收盤價是8.72 EUR。今天的股票交易量是0，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。