ABEO股票詳情

ABEO是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ABEO.PAR。於24-05-2024的股價是11.90 EUR。與前一收盤價11.95 EUR相比，升幅/跌幅為-0.05 EUR，即-0.4184%。



ABEO.PAR的股價在開市時是11.85 EUR，在交易時段期間的最高點是11.90 EUR，最低點是11.70 EUR。已調整的收盤價是11.90 EUR，收盤價是11.90 EUR。今天的股票交易量是764，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。