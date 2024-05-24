ABC ARBITRAGE股票詳情

ABC ARBITRAGE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ABCA.PAR。於24-05-2024的股價是4.22 EUR。與前一收盤價4.20 EUR相比，升幅/跌幅為0.03 EUR，即0.5959%。



ABCA.PAR的股價在開市時是4.22 EUR，在交易時段期間的最高點是4.25 EUR，最低點是4.18 EUR。已調整的收盤價是4.22 EUR，收盤價是4.22 EUR。今天的股票交易量是37282，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。