Aumann AG股票詳情

Aumann AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AAG.FRK。於24-05-2024的股價是17.16 EUR。與前一收盤價17.60 EUR相比，升幅/跌幅為-0.44 EUR，即-2.5000%。



AAG.FRK的股價在開市時是17.16 EUR，在交易時段期間的最高點是17.16 EUR，最低點是17.16 EUR。已調整的收盤價是17.16 EUR，收盤價是17.16 EUR。今天的股票交易量是34，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。