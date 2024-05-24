Amadeus Fire AG股票詳情

Amadeus Fire AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AAD.DEX。於24-05-2024的股價是111 EUR。與前一收盤價111 EUR相比，升幅/跌幅為0 EUR，即0.0000%。



AAD.DEX的股價在開市時是110 EUR，在交易時段期間的最高點是112 EUR，最低點是110 EUR。已調整的收盤價是111 EUR，收盤價是111 EUR。今天的股票交易量是2776，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是5.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。