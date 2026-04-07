使用 Wise 账户避免跨境汇款的隐性费用.*
Rank One Computing Corporation Common stock 股票 (ROC) (USD)
1 ROC = 6.96 USD
1 个月
6 个月
1 年
5年
Rank One Computing Corporation Common stock 股票表现一览
查看 Rank One Computing Corporation Common stock 过去的财务业绩，如收入或净收入，及其过去和当前市值的摘要。
ROC 股票表现
|前一日收盘价
|7.09
|日范围
|6.85 - 7.39
|年范围
|5 - 7
|市值
|132,391,000
|主要交易所
|NASDAQ
Rank One Computing Corporation Common stock 表现
|摊薄每股收益 (TTM)
|0
|收入年同比增长率
|0%
|收益年同比增长率
|0%
|利润率
|0%
关于 Rank One Computing Corporation Common stock
ROC Energy Acquisition Corp. The company is headquartered in Dallas, Texas.
如何在买卖国际股票时省钱
- 1
从交易平台提款时避免跨境汇款的隐性费用*
投资国际股票时，您可能需要向国外汇款。使用 Wise，不会向您收取大笔费用，也没有隐性或其他收费，因此会比您之前的汇款费用更优惠。
- 2
在适当的时候将您的资金兑换成其他货币
在您的首选平台上卖出股票时，在您的 Wise 账户中以 40 种货币持有股票收益。以美元卖出，在您的 Wise 账户中持有，并在需要时进行兑换。
- 3
使用 Wise 借记卡进行日常消费和提款
我们的 Wise 借记卡是一种方便的资金消费方式 – 可用于在线或店内交易，也可以从 ATM 提现。没有附加费用，也没有隐性交易费用。
使用 Wise 账户避免跨境汇款的隐性费用*
通过 Wise，享受真实的中间市场汇率和低廉透明的手续费，轻松完成经济高效的国际交易。银行常常宣传免费或低成本转账，却在汇率中添加隐性加价。Wise 提供真实的中间市场汇率，助您在国际汇款中节省大量费用。
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