CARDIFF PROPERTY PLC 股票价格 (CDFF.LON)

要买入或卖出不以当地货币交易的股票？不要让货币兑换成为您的困扰。使用我们便捷的工具将 CARDIFF PROPERTY PLC 股票或股份兑换为任何货币，您将始终对自己会获得什么了如指掌。

CARDIFF PROPERTY PLC
CDFF.LON
23.00 GBP
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CARDIFF PROPERTY PLC 股票 (CDFF.LON) (GBP)

1 CDFF.LON = 23.00 GBP

CARDIFF PROPERTY PLC 股票信息

CARDIFF PROPERTY PLC 是一家在伦敦证券交易所上市交易的公司，股票代码为 CDFF.LON。

CDFF.LON 股票目前表现如何？

截至 19-09-2024，股价为 23.00 GBP。CDFF.LON 的股价变动了 0 GBP，与上一个收盘价 23.00 GBP 相比，变动幅度为 0.0000%。

在 19-09-2024，CDFF.LON 的开盘价为 23.00 GBP，高点为 23.00 GBP，低点为 22.16 GBP。调整后的收盘价为 23.00 GBP，而收盘价为 23.00 GBP。调整后的收盘价是指根据所有适用的拆股/合股和股息分配进行调整后的收盘价，而收盘价是指股票在交易时段内的最后交易价格。

昨日股票交易量为 0，表明市场活动的水平。

在上一交易日，CARDIFF PROPERTY PLC 的高点为 23.00 GBP，低点为 22.16 GBP。

CARDIFF PROPERTY PLC 的实时股价是多少？

当您持有股票时，您就拥有了一家公司的股份或股权。您拥有这家公司的份额取决于您持有的股份数量与可用股份总数的关系。

这表示如果您拥有 1 股 CARDIFF PROPERTY PLC，您只拥有公司的一小部分。股价表示投资者认为公司这一部分的价值。

目前，1 股 CARDIFF PROPERTY PLC 的价值为 23.00 GBP。

请记住，股价和信息在整个交易日内可能不断波动。

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    投资国际股票时，您可能需要向国外汇款。使用 Wise，不会向您收取大笔费用，也没有隐性或其他收费，因此会比您之前的汇款费用更优惠。

  • 2

    在适当的时候将您的资金兑换成其他货币

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  • 3

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