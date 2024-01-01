50 太平洋法郎兑几内亚法郎

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太平洋法郎/几内亚法郎汇率
1 XPF77.15220 GNF
5 XPF385.76100 GNF
10 XPF771.52200 GNF
20 XPF1,543.04400 GNF
50 XPF3,857.61000 GNF
100 XPF7,715.22000 GNF
250 XPF19,288.05000 GNF
500 XPF38,576.10000 GNF
1000 XPF77,152.20000 GNF
2000 XPF154,304.40000 GNF
5000 XPF385,761.00000 GNF
10000 XPF771,522.00000 GNF
几内亚法郎/太平洋法郎汇率
1 GNF0.01296 XPF
5 GNF0.06481 XPF
10 GNF0.12961 XPF
20 GNF0.25923 XPF
50 GNF0.64807 XPF
100 GNF1.29614 XPF
250 GNF3.24035 XPF
500 GNF6.48070 XPF
1000 GNF12.96140 XPF
2000 GNF25.92280 XPF
5000 GNF64.80700 XPF
10000 GNF129.61400 XPF