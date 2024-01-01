2,000 太平洋法郎兑阿尔及利亚第纳尔

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太平洋法郎/阿尔及利亚第纳尔汇率
1 XPF1.20541 DZD
5 XPF6.02705 DZD
10 XPF12.05410 DZD
20 XPF24.10820 DZD
50 XPF60.27050 DZD
100 XPF120.54100 DZD
250 XPF301.35250 DZD
500 XPF602.70500 DZD
1000 XPF1,205.41000 DZD
2000 XPF2,410.82000 DZD
5000 XPF6,027.05000 DZD
10000 XPF12,054.10000 DZD
阿尔及利亚第纳尔/太平洋法郎汇率
1 DZD0.82959 XPF
5 DZD4.14796 XPF
10 DZD8.29592 XPF
20 DZD16.59184 XPF
50 DZD41.47960 XPF
100 DZD82.95920 XPF
250 DZD207.39800 XPF
500 DZD414.79600 XPF
1000 DZD829.59200 XPF
2000 DZD1,659.18400 XPF
5000 DZD4,147.96000 XPF
10000 DZD8,295.92000 XPF