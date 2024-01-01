2,000 西非法郎兑乌干达先令

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西非法郎/乌干达先令汇率
1 XOF6.23986 UGX
5 XOF31.19930 UGX
10 XOF62.39860 UGX
20 XOF124.79720 UGX
50 XOF311.99300 UGX
100 XOF623.98600 UGX
250 XOF1,559.96500 UGX
500 XOF3,119.93000 UGX
1000 XOF6,239.86000 UGX
2000 XOF12,479.72000 UGX
5000 XOF31,199.30000 UGX
10000 XOF62,398.60000 UGX
乌干达先令/西非法郎汇率
1 UGX0.16026 XOF
5 UGX0.80130 XOF
10 UGX1.60260 XOF
20 UGX3.20520 XOF
50 UGX8.01300 XOF
100 UGX16.02600 XOF
250 UGX40.06500 XOF
500 UGX80.13000 XOF
1000 UGX160.26000 XOF
2000 UGX320.52000 XOF
5000 UGX801.30000 XOF
10000 UGX1,602.60000 XOF