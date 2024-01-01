100 萨摩亚塔拉兑越南盾

按实际汇率将 WST 换算成 VND

100 wst
923,374 vnd

WS$1.000 WST = ₫9,234 VND

02:20 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9321.53119.0161.3650.79983.2981.36
1 EUR1.07311.64320.3991.4650.85889.3581.459
1 AUD0.6530.609112.4170.8920.52254.3940.888
1 ZAR0.0530.0490.08110.0720.0424.380.072

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将萨摩亚塔拉兑换成越南盾

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择WST作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择VND作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示WST兑VND的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 萨摩亚塔拉

WST兑USD

WST兑EUR

WST兑AUD

WST兑ZAR

WST兑CAD

WST兑GBP

WST兑INR

WST兑SGD

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
萨摩亚塔拉/越南盾汇率
1 WST9,233.74000 VND
5 WST46,168.70000 VND
10 WST92,337.40000 VND
20 WST184,674.80000 VND
50 WST461,687.00000 VND
100 WST923,374.00000 VND
250 WST2,308,435.00000 VND
500 WST4,616,870.00000 VND
1000 WST9,233,740.00000 VND
2000 WST18,467,480.00000 VND
5000 WST46,168,700.00000 VND
10000 WST92,337,400.00000 VND
越南盾/萨摩亚塔拉汇率
1 VND0.00011 WST
5 VND0.00054 WST
10 VND0.00108 WST
20 VND0.00217 WST
50 VND0.00541 WST
100 VND0.01083 WST
250 VND0.02707 WST
500 VND0.05415 WST
1000 VND0.10830 WST
2000 VND0.21660 WST
5000 VND0.54150 WST
10000 VND1.08299 WST