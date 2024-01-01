250 萨摩亚塔拉兑塞舌尔卢比

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萨摩亚塔拉/塞舌尔卢比汇率
1 WST5.00363 SCR
5 WST25.01815 SCR
10 WST50.03630 SCR
20 WST100.07260 SCR
50 WST250.18150 SCR
100 WST500.36300 SCR
250 WST1,250.90750 SCR
500 WST2,501.81500 SCR
1000 WST5,003.63000 SCR
2000 WST10,007.26000 SCR
5000 WST25,018.15000 SCR
10000 WST50,036.30000 SCR
塞舌尔卢比/萨摩亚塔拉汇率
1 SCR0.19986 WST
5 SCR0.99928 WST
10 SCR1.99855 WST
20 SCR3.99710 WST
50 SCR9.99275 WST
100 SCR19.98550 WST
250 SCR49.96375 WST
500 SCR99.92750 WST
1000 SCR199.85500 WST
2000 SCR399.71000 WST
5000 SCR999.27500 WST
10000 SCR1,998.55000 WST