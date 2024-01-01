萨摩亚塔拉 至摩尔多瓦列伊 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至摩尔多瓦列伊 的汇率目前为 6.565，较昨日变动 0.208%。过去一周，萨摩亚塔拉 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.857%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至摩尔多瓦列伊 的汇率在 21-10-2024 的最高点 6.602 和 17-10-2024 的最低点 6.461 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 1.152%。