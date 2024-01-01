萨摩亚塔拉 至韩元 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至韩元 的汇率目前为 507.843，较昨日变动 -0.034%。过去一周，萨摩亚塔拉 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.681%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至韩元 的汇率在 21-10-2024 的最高点 511.056 和 21-10-2024 的最低点 500.344 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.295%。