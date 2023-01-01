萨摩亚塔拉兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.156611.26985105.8341.725151.916321.107821.9541
1 USD0.910850.787495183.3441.358551.509090.872417.2887
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萨摩亚塔拉/马恩岛镑汇率
1 WST0.28975 IMP
5 WST1.44874 IMP
10 WST2.89748 IMP
20 WST5.79496 IMP
50 WST14.48740 IMP
100 WST28.97480 IMP
250 WST72.43700 IMP
500 WST144.87400 IMP
1000 WST289.74800 IMP
2000 WST579.49600 IMP
5000 WST1448.74000 IMP
10000 WST2897.48000 IMP
马恩岛镑/萨摩亚塔拉汇率
1 IMP3.45127 WST
5 IMP17.25635 WST
10 IMP34.51270 WST
20 IMP69.02540 WST
50 IMP172.56350 WST
100 IMP345.12700 WST
250 IMP862.81750 WST
500 IMP1725.63500 WST
1000 IMP3451.27000 WST
2000 IMP6902.54000 WST
5000 IMP17256.35000 WST
10000 IMP34512.70000 WST