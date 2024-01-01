萨摩亚塔拉 到以色列新谢克尔 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 到以色列新谢克尔 的汇率目前为 1.387，较昨日变动 -0.690%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.186%。

过去一周，萨摩亚塔拉 到以色列新谢克尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1.401 和 21-10-2024 的最低点 1.355 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.593%。