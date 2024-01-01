萨摩亚塔拉 至格鲁吉亚拉里 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至格鲁吉亚拉里 的汇率目前为 1.006，较昨日变动 -0.101%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.315%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至格鲁吉亚拉里 的汇率在 16-10-2024 的最高点 1.011 和 21-10-2024 的最低点 0.989 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.334%。