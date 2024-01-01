萨摩亚塔拉 至英镑 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至英镑 的汇率目前为 0.283，较昨日变动 -0.581%。过去一周，萨摩亚塔拉 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.044%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至英镑 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.286 和 22-10-2024 的最低点 0.279 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.270%。