萨摩亚塔拉 至孟加拉塔卡 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至孟加拉塔卡 的汇率目前为 43.928，较昨日变动 -0.581%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.622%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至孟加拉塔卡 的汇率在 16-10-2024 的最高点 44.400 和 21-10-2024 的最低点 43.570 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.149%。