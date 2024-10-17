瓦努阿图瓦图 至西非法郎 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至西非法郎 的汇率目前为 5.045，较昨日变动 -0.127%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.336%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至西非法郎 的汇率在 17-10-2024 的最高点 5.065 和 20-10-2024 的最低点 5.023 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.473%。