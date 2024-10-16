瓦努阿图瓦图 至汤加潘加 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至汤加潘加 的汇率目前为 0.019，较昨日变动 -0.850%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.125%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至汤加潘加 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.020 和 16-10-2024 的最低点 0.019 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -1.878%。