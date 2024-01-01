瓦努阿图瓦图 至瑞典克朗 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至瑞典克朗 的汇率目前为 0.088，较昨日变动 -0.464%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.748%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至瑞典克朗 的汇率在 17-10-2024 的最高点 0.088 和 16-10-2024 的最低点 0.087 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -0.375%。