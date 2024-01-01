瓦努阿图瓦图 至塞舌尔卢比 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至塞舌尔卢比 的汇率目前为 0.118，较昨日变动 1.677%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.184%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至塞舌尔卢比 的汇率在 20-10-2024 的最高点 0.124 和 17-10-2024 的最低点 0.110 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 7.283%。