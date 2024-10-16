瓦努阿图瓦图 至几内亚法郎 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至几内亚法郎 的汇率目前为 71.618，较昨日变动 -0.273%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.561%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至几内亚法郎 的汇率在 16-10-2024 的最高点 72.174 和 16-10-2024 的最低点 71.543 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.651%。