瓦努阿图瓦图 至伯利兹元 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至伯利兹元 的汇率目前为 0.017，较昨日变动 -0.279%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.528%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至伯利兹元 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.017 和 22-10-2024 的最低点 0.017 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.389%。