瓦努阿图瓦图 至巴西雷亚尔 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至巴西雷亚尔 的汇率目前为 0.047，较昨日变动 -0.348%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.170%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至巴西雷亚尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.048 和 21-10-2024 的最低点 0.047 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.896%。