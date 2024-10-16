瓦努阿图瓦图 至阿根廷比索 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至阿根廷比索 的汇率目前为 8.170，较昨日变动 -0.233%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.256%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至阿根廷比索 的汇率在 16-10-2024 的最高点 8.202 和 17-10-2024 的最低点 8.162 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.371%。