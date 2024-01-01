越南盾 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 越南盾 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 0.067，较昨日变动 -0.421%。过去一周，越南盾 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.765%。

过去一周，越南盾 至尼日利亚奈拉 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.067 和 18-10-2024 的最低点 0.066 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.591%。