乌兹别克斯坦索姆 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 乌兹别克斯坦索姆 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 1.783，较昨日变动 -1.918%。过去一周，乌兹别克斯坦索姆 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.286%。

过去一周，乌兹别克斯坦索姆 至塞拉利昂利昂 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1.819 和 22-10-2024 的最低点 1.772 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 1.525%。