乌兹别克斯坦索姆 至冈比亚达拉西 汇率历史

今日 乌兹别克斯坦索姆 至冈比亚达拉西 的汇率目前为 0.005，较昨日变动 -0.225%。过去一周，乌兹别克斯坦索姆 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.105%。

过去一周，乌兹别克斯坦索姆 至冈比亚达拉西 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.006 和 17-10-2024 的最低点 0.005 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 1.008%。