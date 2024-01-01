乌拉圭比索 至太平洋法郎 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至太平洋法郎 的汇率目前为 2.655，较昨日变动 0.298%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.695%。

过去一周，乌拉圭比索 至太平洋法郎 的汇率在 22-10-2024 的最高点 2.656 和 18-10-2024 的最低点 2.613 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.656%。