乌拉圭比索 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 2.889，较昨日变动 0.769%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.578%。

过去一周，乌拉圭比索 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 15-10-2024 的最高点 2.895 和 16-10-2024 的最低点 2.825 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 1.300%。