乌拉圭比索 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 102.327，较昨日变动 -0.870%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.683%。

过去一周，乌拉圭比索 至哥伦比亚比索 的汇率在 21-10-2024 的最高点 103.650 和 18-10-2024 的最低点 101.053 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.759%。