乌拉圭比索 至阿根廷比索 汇率历史

今日 乌拉圭比索 至阿根廷比索 的汇率目前为 23.675，较昨日变动 0.513%。过去一周，乌拉圭比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.434%。

过去一周，乌拉圭比索 至阿根廷比索 的汇率在 21-10-2024 的最高点 23.750 和 18-10-2024 的最低点 23.395 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.715%。