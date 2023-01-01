乌干达先令兑to Isle of Man pounds

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1 GBP1.156611.26955105.8091.725251.916591.107821.952
1 USD0.9110.787681183.3441.358951.509660.8726517.2912
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乌干达先令/马恩岛镑汇率
1 UGX0.00021 IMP
5 UGX0.00103 IMP
10 UGX0.00206 IMP
20 UGX0.00413 IMP
50 UGX0.01032 IMP
100 UGX0.02064 IMP
250 UGX0.05160 IMP
500 UGX0.10320 IMP
1000 UGX0.20640 IMP
2000 UGX0.41279 IMP
5000 UGX1.03199 IMP
10000 UGX2.06397 IMP
马恩岛镑/乌干达先令汇率
1 IMP4845.04000 UGX
5 IMP24225.20000 UGX
10 IMP48450.40000 UGX
20 IMP96900.80000 UGX
50 IMP242252.00000 UGX
100 IMP484504.00000 UGX
250 IMP1211260.00000 UGX
500 IMP2422520.00000 UGX
1000 IMP4845040.00000 UGX
2000 IMP9690080.00000 UGX
5000 IMP24225200.00000 UGX
10000 IMP48450400.00000 UGX