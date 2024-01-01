乌干达先令 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 乌干达先令 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 0.032，较昨日变动 -0.696%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.141%。

过去一周，乌干达先令 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 15-10-2024 的最高点 0.033 和 16-10-2024 的最低点 0.032 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 1.323%。