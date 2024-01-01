1 乌干达先令兑荷属安的列斯盾
按实际汇率将 UGX 换算成 ANG
我们无法在这些货币间进行汇款
我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。
UGX 兑 ANG 换算表
1 UGX = 0.00049 ANG
0
已于数秒前更新
48 小时
1 周
1 个月
6 个月
12 个月
5年
还在苦等更高的汇率？
立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。
ANG
|1 UGX兑ANG
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|0.0005
|0.0005
|低
|0.0005
|0.0005
|一般
|0.0005
|0.0005
|更改
|1.07%
|1.63%
|查看完整历史记录
1 UGX 兑 ANG 统计信息
过去 30 天，UGX 兑 ANG 的表现如下：30 天高点为 0.0005，30 天低点为 0.0005。这意味着 30 天平均值为 0.0005。UGX 兑 ANG 的变化为 1.07。
过去 90 天，UGX 兑 ANG 的表现如下：90 天高点为 0.0005，90 天低点为 0.0005。这意味着 90 天平均值为 0.0005。UGX 兑 ANG 的变化为 1.63。
如何将乌干达先令兑换成荷属安的列斯盾
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择UGX作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择ANG作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示UGX兑ANG的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
您是否在向银行支付过高的费用？
将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。
|荷属安的列斯盾/乌干达先令汇率
|1 ANG
|2,047.14000 UGX
|5 ANG
|10,235.70000 UGX
|10 ANG
|20,471.40000 UGX
|20 ANG
|40,942.80000 UGX
|50 ANG
|102,357.00000 UGX
|100 ANG
|204,714.00000 UGX
|250 ANG
|511,785.00000 UGX
|500 ANG
|1,023,570.00000 UGX
|1000 ANG
|2,047,140.00000 UGX
|2000 ANG
|4,094,280.00000 UGX
|5000 ANG
|10,235,700.00000 UGX
|10000 ANG
|20,471,400.00000 UGX