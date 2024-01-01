乌克兰格里夫纳 至沙特里亚尔 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至沙特里亚尔 的汇率目前为 0.092，较昨日变动 0.005%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.032%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至沙特里亚尔 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.092 和 15-10-2024 的最低点 0.092 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.028%。