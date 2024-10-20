乌克兰格里夫纳 至巴基斯坦卢比 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至巴基斯坦卢比 的汇率目前为 6.779，较昨日变动 0.000%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.018%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至巴基斯坦卢比 的汇率在 22-10-2024 的最高点 6.791 和 20-10-2024 的最低点 6.764 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 20-10-2024，价值下降了 -0.261%。