乌克兰格里夫纳 至黎巴嫩镑 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至黎巴嫩镑 的汇率目前为 2,185.100，较昨日变动 0.118%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.041%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至黎巴嫩镑 的汇率在 18-10-2024 的最高点 2,185.310 和 21-10-2024 的最低点 2,182.530 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.109%。