乌克兰格里夫纳 至韩元 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至韩元 的汇率目前为 33.625，较昨日变动 0.120%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.252%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至韩元 的汇率在 22-10-2024 的最高点 33.700 和 15-10-2024 的最低点 33.164 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.305%。